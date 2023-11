Italiano: “Loro avranno delle defezioni, ma restano comunque forti”

In esclusiva ai canali ufficiali del club viola ha parlato il tecnico della FiorentinaVincenzo Italiano che in vista del match di domani con il Milan ha detto: “Cosa mi devo aspettare contro il Milan? Loro sono forti e anche se sembrano in difficoltà hanno sempre grandi reazioni. Il clima sarà molto caldo con il tifo, per noi sarà un test e dovremo dimostrare di avere equilibrio e continuità”.