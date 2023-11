Italiano: “Milan forte anche se in difficoltà. C’è Beltran, assente Kayode”

L’allenatore viola Vincenzo Italiano ha presentato la sfida di domani sera contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della partita contro il Milan. Sulla ripresa del campionato: “Si riparte carichi, motivati. Arriviamo da una vittoria che ci ha permesso di ripartire e mettere punti in campionato. Vogliamo migliorare ancora la nostra classifica anche se abbiamo davanti un impegno difficile. Vediamo domani quali saranno le risposte. C’è un bel clima, abbiamo fatto 15 giorni in cui mancavano i nazionali, ma abbiamo lavorato con grande intensità. Le vittorie fanno lavorare con un altro clima”.

Su Beltran e Kayode: “Beltran bene, ha intensificato in questa settimana ed è con noi. Kayo sta molto meglio però preferiamo tenerlo a Firenze e farlo allenare per averlo nei prossimi impegni visto che giovedì abbiamo un altro impegno importante. Non abbiamo Ranieri squalificato, ma gli altri stanno bene e siamo carichi”.

Sul Milan: “Sono forti e anche se sembrano in difficoltà hanno sempre grandi reazioni. Il clima sarà molto caldo con il tifo, per noi sarà un test e dovremo dimostrare di avere equilibrio e continuità. Avranno qualche defezione come tutti però è sempre una rosa di altissimo livello con un allenatore di grande qualità. Dopo le soste abbiamo sempre avuto qualche difficoltà, dobbiamo dimostrare di essere cresciuti”.

