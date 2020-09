Italia, Sensi: “Sono contento per il goal, rammaricato per il pareggio”

Italia, parla Sensi

MILANO – Stefano Sensi, centrocampista della Nazionale Italiana, si è così espresso a RaiSport dopo il pareggio contro la Bosnia: “Sono contento per il gol, rammaricato per il pareggio. Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti, però non era facile ritrovarsi dopo 10 mesi. Se miglioriamo le marcature preventivamente, di sicuro, subiremo meno contropiede. Ho pensato anch’io che nel primo tempo eravamo stati un po’ lenti, ma non è facile, perché si difendevano bene. Potevamo sfruttare meglio gli spazi”.