Italia EURO 2024 / Dopo la qualificazione: ecco il possibile girone

L'Italia ad EURO 2024 ci è arrivata anche con grande merito. Adesso non perdiamo tempo e vediamo tutte le ultime con il possibile girone

L'Italia continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha voglia di fare la differenza sul campo e sta cercando in tutti i modi di rimettersi in mostra dopo tutto quello che è successo nel corso delle ultime stagioni. Adesso è attesa da un vero e proprio girone di ferro, per via delle possibili combinazioni.

Il team di mister Luciano Spalletti è una delle squadre con meno punti di tutte le seconde qualificate. Proprio per questo motivo si è dovuta accontentare della quarta fascia. Una situazione incredibile, visto che potrebbe portare alla creazione di un vero e proprio girone di ferro per quelli che sono i campioni in carica.

Nella prima fascia troviamo tutte le migliori prime dalla Francia all'Inghilterra passando per il Belgio e la Spagna. In seconda fascia, invece, troviamo nazionali di spicco come la Danimarca o altre di ottima caratura come l'Ungheria. In terza fascia c'è una big come l'Olanda e solo in quarta l'Italia assieme a Serbia e Svizzera. Adesso non ci resta che attendere i sorteggi.

