Euro 2024 – Italia in un girone di ferro per le qualificazioni

Da qualche ora l'Italia conosce le sue prossime avversarie per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio che si svolgeranno nel 2024 in Germania. Gli Azzurri sono stati inseriti in un girone davvero di ferro e se la dovranno vedere con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Non proprio uno dei cammini più facili per i campioni in carica.