Nations League, Italia-Inghilterra in un San Siro gremito: il dato

Stasera andrà in scena Italia-Inghilterra, match valido per la Nations League: tanti azzurri sugli spalti di San Siro, 4300 i tifosi inglesi

Redazione Il Milanista

Gli Azzurri di Roberto Mancini questa sera scenderanno in campo contro l'Inghilterra. Un avversario che riporta alla mente dolci ricordi per l'Europeo vinto in terra inglese nello storico Wembley. Stavolta non sarà la casa della nazionale inglese ad ospitare il match valido per la Nations League ma un altro impianto storicamente di rilievo, San Siro.

Sugli spalti della Scala del Calcio ci saranno 45.000 tifosi azzurri che mostreranno tutta la loro vicinanza per una Nazionale in cerca di riscatto. Dopo lo scivolone contro la Macedonia e la seconda qualificazione ai Mondiali sfumata, per un record storico in negativo, c'è bisogno del sostengo del pubblico. Un sostegno che arriverà dalle tribune di San Siro, con i tifosi pronti a difendere la maglia azzurra. D'altra parte a Milano ci sarà una grande rappresentanza inglese. Sono 4.300 i tagliandi venduti agli ospiti.

Una sfida di fascino in cui andrà in scena anche il derby rossonero tra Pobega e Tomori. L'ex Torino dovrebbe partire dalla panchina, mentre il centrale potrebbe giocare da titolare negli undici di Southgate. Mancini dovrà fare i conti con qualche indisponibile. Com'è noto non sarà della partita Sandro Tonali, ai box per un infortunio muscolare. Così come Ciro Immobile e il ct azzurro dovrà sciogliere i dubbi di formazione.