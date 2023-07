La Nazionale italiana femminile vince all’esordio: 1-0 il finale

“Un gol di Cristiana Girelli a tre minuti dallo scadere regala alla Nazionale Femminile il successo sull’Argentina nell’esordio Mondiale e tre punti che la portano in testa al girone in compagnia della Svezia, prossima avversaria delle Azzurre sabato in un match che può già valere il passaggio del turno. Come quattro anni fa a Valenciennes, quando Barbara Bonansea al 95’ aveva realizzato la rete del 2-1 in rimonta sull’Australia, l’Italia raggiunge la vittoria nella prima partita del Mondiale nel finale contro un’Argentina coriacea e ben messa in campo”.

Un gol quasi allo scadere

“A decidere il match pochi minuti dopo il suo ingresso in campo è il capitano delle Azzurre, che vola in cielo e con una frustata di testa realizza una rete bella e pesantissima, diventando la prima giocatrice italiana ad andare a segno in due edizioni del Mondiale. Un segnale di continuità per un’Italia che ad Auckland combina l’esperienza delle veterane come Linari, Giugliano e Bonansea, con la freschezza di due giovanissime come Dragoni e Beccari (le due più giovani titolari finora in questa competizione)”.