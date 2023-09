Inzaghi: “Grandissimo derby. Seguivamo Thuram da 12 mesi”

Cade 5-1 il Milan di Stefano Pioli nell'attesissimo derby della Madonnina. Giroud e compagni si sono dovuti arrendere allo strapotere fisico

Cade 5-1 il Milan di Stefano Pioli nell'attesissimo derby della Madonnina. Giroud e compagni si sono dovuti arrendere allo strapotere fisico degli uomini di Inzaghi, superiori a più riprese. Scopriamo insieme le parole dei protagonisti di gara nel post partita di Inter-Milan.

Queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN:

SUL DERBY: "Abbiamo fatto un grande derby, siamo sempre rimasti concentrati. Abbiamo fatto gol nei momenti giusti. I subentrati sono stati bravissimi nel momento in cui avevamo preso il 2-1. È un buonissimo inizio, grandissima soddisfazione per aver regalato un derby ai nostri tifosi. Sappiamo quanto ci tiene tutta la famiglia Inter. È solo l’inizio, ora verrà il difficile”.

SU MKHITARYAN: “Lo conosciamo tutti. Guardo solo i miei ragazzi, quello che danno in allenamento e per quello che siamo riusciti a preparare. Ero un po’ preoccupato per questa partita perché le prime tre avevamo avuto una settimana intera per prepararle. Qua avevo tanti giocatori che sono rientrati, tanti sudamericani, 3, sono rientrati a sole 24h dalla partita. Sanno giocare queste partite e me l’hanno dimostrato ancora una volta”.

SUI TRE CAMBI: “Adesso giocheremo ogni tre giorni e quindi ci sarà spazio per tutti. Ho fatto i complimenti a chi è subentrato in quel momento e a chi è partito dall’inizio. In quel momento avevamo bisogno, anche se per il gol di Leao non c’erano avvisaglie. Probabilmente dovevamo palleggiare meglio sull’1-0, tecnicamente potevamo fare molto meglio”.

SU THURAM: “Marotta e Ausilio già l’inverno scorso volevano acquistare il giocatore. Deschamps me ne aveva parlato molto bene. Ha grandissime qualità, si è fatto subito voler bene. Brava la società che voleva Marcus all’Inter già da 12 mesi”.

