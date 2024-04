Inzaghi ammette: “Scudetto nel derby? Ci farebbe piacere…”

Ieri sera l'Inter ha pareggiato 2-2 contro il Cagliari a San Siro. I nerazzurri erano passati in vantaggio con Thuram nel primo tempo. Nella ripresa poi gli ospiti hanno pareggiato con Shomurodov . La squadra di Inzaghi aveva raddoppiato con il rigore di Calhanoglu , ma Viola ha trovato il definitivo e prezioso pareggio per i sardi. Rimangono quindi 14 i punti di vantaggio dell'Inter sul Milan .

Questo quindi significa che se i nerazzurri vinceranno nel Derby di lunedì, sarà Scudetto . Dopo la gara, Simone Inzaghi ne ha parlato aDazn: " Ci farebbe piacere. Ci prepareremo bene per lunedì . Se il traguardo verrà tagliato quel giorno meglio , altrimenti ci saranno altre partite. La nostra concentrazione è a lunedì, sappiamo cosa ci aspetta. Giocheremo contro la squadra seconda in classifica che vorrà fare del proprio meglio davanti ai suoi tifosi ".

Inzaghi però non farà un tatuaggio celebrativo come ha fatto Stefano Pioli. Il motivo: "A me non piacciono i tatuaggi. Se ho pensato a qualcos'altro? Vedremo", ha concluso il tecnico nerazzurro.