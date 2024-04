Ancora Inzaghi: “Avevo altre proposte 3 anni fa ma ho deciso di venire qui”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che ha detto: "Allenare l' Inter è una grandissima responsabilità che ho accettato tre anni fa. Avevo altre proposte ma qualcosa mi spingeva a venire qui. Oggi è stata una grande soddisfazione, rimarrà dentro di me e ringrazio i miei collaboratori".

"Si migliora sempre, è stato un crescendo con squadra, società e tifosi. Non guardo solo quest'anno, guardo le partite in Champions all'inizio, con il Real Madrid , con il Liverpool , fino alla finale. Questo è uno scudetto stravinto, ma è giusto vedere tutto dal primo anno a oggi".

