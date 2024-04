Inzaghi: “Lo scudetto era vinto da marzo, mancava solo la matematica”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato l'artefice della vittoria del 20esimo scudetto dell' Inter ovvero Simone Inzaghi che ha detto: " È un mix di emozioni , abbiamo fatto un cammino esaltate ed è difficile trovare protagonisti. È giusto che ci sia condivisione".

"Fa piacere per il cammino e la costanza. Abbiamo vinto un campionato quando qualcuno pensava non fossimo tra le favorite. Abbiamo perso giocatori importanti e trovato altri molto forti . Lo scudetto era vinto dai primi di marzo, mancava solo la matematica".

