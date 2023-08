Inzaghi: “Vorrei rivivere la finale chi Champions. Festeggerei di più i gol”

Ieri è stato il compleanno di Pippo Inzaghi. L'ex giocatore e tecnico del Milan ha parlato nel giorno del suo 50esimo anniversario di nascita..

In occasione della trasmissione dedicata al calciomercato di Sky Sport ha parlato Pippo Inzaghi che ha detto: “Se oggi fossi un calciatore di 30 anni e arrivasse un’offerta da 80 o 100 milioni dall’Arabia, io non andrei. Nel 2007, dopo Atene, abbiamo avuto un’importante offerta in America, ora posso anche dirlo, dopo la doppietta in finale di Champions League. Se avessi voluto guardare ai soldi avrei dovuto accettare”.

Ancora le sue parole — “Noi eravamo fortunati, perché in quel momento il campionato italiano era invidiato da tutti. Io ho sempre dato al calcio italiano la priorità. Mi piaceva avere contratti lunghi, amavo sposare i progetti. Non ho mai preso in considerazione l’offerta dagli USA, andare via dal Milan dopo 2 gol in finale di Champions sarebbe stato troppo”.

Infine un pensiero sul match che vorrebbe rivivere — “È troppo facile questa domanda. Per un attaccante rivivere una finale di Champions League con due gol realizzati… Festeggerei un po’ di più. Come sempre già pensavo alla partita dopo e al trofeo dopo, quindi forse non me le sono nemmeno godute appieno le vittorie. Non mi rendevo neanche conto di quello che stavamo facendo“. Queste le parole in occasione della trasmissione dedicata al calciomercato di Sky Sport dove ha parlato Pippo Inzaghi.