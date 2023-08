Milan: Dominguez più che un’idea, anche nel caso restasse Krunic

Prosegue il pressing del Fenerbahçe su Rade Krunic. Il centrocampista rossonero potrebbe presto lasciare Milano, per volare in Turchia

Prosegue il pressing del Fenerbahçe su Rade Krunic. Il centrocampista rossonero potrebbe presto lasciare Milano, per volare in Turchia. Il club di Istanbul ha messo sul piatto 3,5 milioni di euro per il contratto del centrocampista, che oggi ne percepisce 1,5. Ma per il cartellino il Diavolo chiede almeno 12-13 milioni di euro, cifra che andrebbe ad utilizzare per prelevare dal mercato un sostituto.