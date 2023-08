Calciomercato, Pellegatti svela il colpo finale: “Il Milan prenderà…”

1 di 2

Milan sempre attivo sul mercato

Mercato Milan, news da Pellegatti su un colpo a sorpresa.

Una trattativa di calciomercato che era in discesa tra Milan e Atalanta, ma che invece adesso ha incontrato degli ostacoli appena sono cominciati i colloqui e gli incontri tra gli agenti di De Ketelaere e i plenipotenziari del mercato atalantino. Due i punti sui quali sono nate le divergenze: l'ingaggio del giocatore e le commissioni, molto elevate, richieste dall'entourage di De Ketelaere.

La trattativa dunque ha subito una brusca frenata. Ci saranno altri incontri tra le parti ma, se dovesse andare avanti questo braccio di ferro, c'è il rischio che l'Atalanta molli CDK e diriga le proprie attenzioni verso altri obiettivi di mercato. A quel punto il Milan dovrebbe sbrigarsi per trovare una nuova soluzione in uscita per De Ketelaere entro il primo settembre. Ma c'è anche molto altro che sta bollendo in pentola in casa rossonera.

Da De Ketelaere e Krunic agli ultimi colpi di calciomercato del Milan

Per quanto riguarda Rade Krunic, si aspetta di giorno in giorno l'offerta del Fenerbahce. Pioli ha ribadito che per lui il centrocampo perfetto per adesso sarebbe quello formato da Loftus-Cheek, Reijnders e proprio Krunic davanti alla difesa. Le posizioni ad oggi non sono mutate: si attendono novità su questo fronte.

Attenzione però anche a quello che potrebbe succedere in ottica entrate nella parte finale di questo lungo calciomercato estivo del Milan. Sempre in queste ultime ore infatti sono arrivati segnali molto importanti anche per quelli che potrebbero essere gli ultimi acquisti e gli ultimi movimenti del club rossonero