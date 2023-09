Inzaghi: “Real Sociedad di assoluto valore, e tra 72 ore…”

A Inter tv è intervenuto ieri Simone Inzaghi che ha detto: "Salvo il risultato, la reazione della squadra. Siamo stati bravi a rimanere aggrappati a una partita difficilissima, contro un avversario di assoluto valore. E tra 72 ore saremo di nuovo in campo...".

"Dovremo essere bravi a recuperare energie fisiche. Ho cambiato quattro o cinque giocatori e così sarà anche domenica a Empoli . Proveremo a fare una partita nel migliore dei modi". Queste le parole del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ieri in tarda serata dopo il pareggio in extremis con la Real Sociedad .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.