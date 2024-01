Inzaghi: “Bel duello Inter-Juve, ma c’è anche il Milan per lo Scudetto”

Oggi ci sarà la prima semifinale di Final Four di Supercoppa Italiana , ovvero la sfida tra Napoli e Fiorentina . Domani invece ci sarà l'altra semifinale tra Inter e Lazio . Simone Inzaghi , intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche della lotta Scudetto , includendo anche il Milan .

Le parole del tecnico nerazzurro sulla lotta Scudetto

"Polemiche? Ho sentito e letto qualcosina, penso che sia una normale dialettica del mondo del calcio. Sono tanti anni che sono in questo mondo e lo conosco. In campionato c'è un bellissimo duello tra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan, che ha un’ottima rosa e in questo momento sta bene".