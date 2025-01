Inter, Inzaghi: “Juve o Milan in finale? Per me è indifferente…”

Ieri sera, a Riyad, l'Inter ha battuto 2-0 l'Atalanta , grazie alla doppietta di Dumfries , conquistando l'accesso alla finale di Supercoppa Italiana . Ora i nerazzurri attendono la vincente del match tra Juventus e Milan , in programma stasera. Dopo il successo, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico nerazzurro verso la finale.

Ancora una volta ha dominato l'Atalanta : "Abbiamo avuto un atteggiamento ottimo, abbiamo messo corsa, aggressività e determinazione. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi, sappiamo di aver fatto un piccolo passo, ma che quello importante sarà in finale. Vincere la Supercoppa è diventato molto più importante che in passato, fare due partite in 3-4 giorni è molto difficile".

Chi preferisce tra Milan con il nuovo allenatore o Juventus : "Fortunatamente ho fatto molte finali grazie a questi ragazzi. Ho vinto e perso contro allenatori nuovi, a volte contro allenatori che erano lì da tempo. Per me è indifferente".

Le condizioni di Thuram, uscito per un problema nel primo tempo: "Thuram non si sentiva libero per un problema all'adduttore, ho preferito cambiarlo subito invece di aspettare 5 minuti per evitare di giocarmi uno slot".