Inzaghi mette pressione al Milan: ” “Tutto è ancora possibile”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta dalla sua Inter in casa dell'Udinese. L'1-2 maturato alla Dacia Arena ha premiato i nerazzurri che si rimettono a -2 dal Milan capolista che nel pomeriggio aveva battuto 1-0 la Fiorentina a San Siro. Il tecnico dell'Inter ha esaltato i suoi ragazzi e ha voluto ribadire ancora una volta la grande stagione giocata fino a questo momento dalla sua squadra capace di raggiungere risultati che non aveva mai raggiunto negli ultimi 12 anni. "Questa è un’Inter che non vuole mollare, ha meritato la vittoria – ha detto – Ringrazio i nostri tifosi che ci hanno trascinato da inizio alla fine".