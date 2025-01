Inzaghi su Fonseca: “Ottimo in Champions e Coppa Italia. In Serie A…”

Il tecnico dell'Inter, che stasera sfiderà l'Atalanta in Supercoppa Italiana, ha parlato del cambio in panchina del Milan. Ecco cosa ha detto

Le parole dell'allenatore dell'Inter

"Purtroppo noi allenatori siamo sempre soggetti ai giudizi. Per Fonseca dispiace, perché è un ottimo allenatore e un'ottima persona. Non ha avuto grandissima continuità in campionato, ma ha fatto una Champions e una partita di Coppa Italia ottima. Conceicao ha giocato con me e sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo come è già accaduto in passato".