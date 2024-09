Inzaghi: “Derby? Si prepara meglio dopo una partita così. Su Dimarco…”

Ieri sera l'Inter ha pareggiato 0-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City. Queste le parole del tecnico verso il derby con il Milan

Lorenzo Focolari Redattore 19 settembre 2024 (modifica il 19 settembre 2024 | 09:35)

Ieri sera l'Inter ha pareggiato 0-0 all'Etihad Stadium contro il Manchester City nell'esordio in questa Champions League. La squadra nerazzurra ha giocato a viso aperto contro la squadra di Guardiola: un buon modo per arrivare al derby contro il Milan di domenica sera. Dopo la gara, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

Importante arrivare così al derby: "Va benissimo, si preparano meglio le partite dopo buone prestazioni. La vittoria mi sarebbe piaciuta ancora di più, però ora avremo il rientro e domani i ragazzi andranno a casa, è una trasferta lunga. Stasera non è possibile rientrare perché l'aeroporto di Manchester è chiuso, i ragazzi che non hanno giocato dall'inizio sono ancora in campo ad allenarsi e in più abbiamo a casa quattro giocatori, che domenica ci saranno e potranno darci una mano anche loro".

Se Dimarco ci sarà nel derby: "Dovrebbe. Non prenderemo rischi, ma c'è abbastanza fiducia. Se farà una buona rifinitura sabato, entrerà tra i convocati. Abbiamo medici e fisioterapisti in gamba che lo monitorano ogni giorno. Oggi ha fatto lavoro di scarico e la situazione è tranquilla. Se non ci saranno problemi, sarà della partita".