Inzaghi si gode la Coppa Italia: il campionato può aspettare

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha battuto per la seconda volta in stagione in finale la Juventus. Festa grande per i nerazzurri

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus ha detto: “Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario molto forte. Abbiamo fatto bene, poi il secondo tempo l’abbiamo approcciato male prendendo due gol, soprattutto il secondo, da rivedere. Ma la squadra non molla mai e ho avuto risposte. Ora abbiamo ancora due partite di campionato, ma è giusto godersi anche queste serate. Sono soddisfatto per i ragazzi, per la società e per questi meravigliosi tifosi che ci hanno sempre accompagnato”.

Sui risultati di questa annata

“Fa piacere, condivido questa vittoria e ringrazio lo staff che mi aiuta dalla fine di agosto, non è semplice. Abbiamo battuto il Liverpool, che nel 2022 ha perso solo contro di noi. Abbiamo dato tanto a livello fisico e nervoso, ma non abbiamo alcun rimpianto. Sono stati bravi gli esterni. I due gol li dovevamo evitare, ma insomma è la 50esima partita stagionale e non posso chiedere di più a questo gruppo. Chi è subentrato ci ha dato una buona mano, sono molto contento”. Queste le parole ai microfoni di Sport Mediaset dove ha parlato il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Anche Stefan De Vrij ha parlato dopo la vittoria di ieri sera

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato a Sport Mediaset come Simone Inzaghi e ha detto: “Questa è una coppa che abbiamo voluto tantissimo, sapevamo sarebbe stata una partita tosta. Siamo contentissimi, godiamoci questa vittoria e facciamo di tutto per vincere le ultime due di campionato. Il successo ci caricherà anche in vista di Cagliari. Abbiamo lasciato punti pesanti per strada, dovevamo fare meglio ma non molliamo”. Queste le parole del difenosre dell'Inter Stefan De Vrij ieri.