Inzaghi: “Andremo in Arabia per la Supercoppa, sapendo che…”

L' Inter ha chiuso al meglio il 2024. I nerazzurri ieri hanno vinto 3-0 sul campo del Cagliari , portandosi a quota 40 punti in classifica , a -1 dall'Atalanta , con una partita in meno. Proprio la Dea sarà l'avversario nel prossimo impegno ufficiale, ovvero la semifinale di Supercoppa Italiana , con Milan e Juventus che si sfideranno nell'altra. Intervenuto ai microfoni di Dazn, Simone Inzaghi ha parlato della competizione che si svolgerà in Arabia Saudita.

Le parole del tecnico nerazzurro

"Ora partiremo per la Supercoppa. Si chiude un 2024 per noi entusiasmante, con la vittoria della seconda stella che è una cosa che sarà sempre con noi e ci unirà con i nostri tifosi. Cercheremo di andare in Arabia per la Supercoppa, sapendo di trovare squadre attrezzate".