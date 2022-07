Bergamaschi: “Amo fare la calciatrice, essere capitano è un’emozione”

Negli ultimi anni il calcio femminile è cresciuto sempre di più in Italia, appassionando milioni di tifosi. Sono sempre di più le donne che si avvicinano a questo fantastico sport e che decidono di intraprendere questa carriera, al pari degli uomini. Ne è testimone Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan Femminile e della Nazionale Italiana, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rivista Undici. La 25enne è diventata il simbolo della squadra rossonera, lei che ha già collezionato più di 40 presenze in campo internazionale. La giovane è uno dei volti Nike e rappresenta il calcio femminile in Italia, che dal primo luglio è diventato ufficialmente uno sport professionistico. Vediamo di seguito le sue dichiarazioni: