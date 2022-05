Tacchinardi: “Tonali fantastico. Ora al Milan serve una punta importante”

Alessio Tacchinardi ha rilasciato un’intervista sulla Serie A, sulla lotta per lo scudetto e sulla vittoria del Milan.

Redazione Il Milanista

Alessio Tacchinardi, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio. Ecco le sue parole sui temi del giorno:

Sul Milan vittorioso a Verona: "Pioli con idee è riuscito ad avere la meglio sul Verona. Ho visto un Tonali fantastico, non è partito attaccando gli spazi invece sta avendo ora una trasformazione importante. Pioli e il Milan stanno facendo qualcosa di clamoroso".

Su cosa serve al Milan per crescere: "Ibra vederlo entrare 2-3 minuti va bene oggi ma non va bene per il futuro. Hanno fatto bene a prenderlo per far crescere il gruppo, perché è un vincente nato, però oggi il Milan non può non prendere un attaccante di livello. Belotti? Anche no. Serve uno più forte, almeno ai livelli di Osimhen".

Se Vlahovic sarebbe stato adatto al Milan: "Vlahovic sembra diventato scarsissimo, tutto di un botto. Siamo arrivati a Kalulu che è diventato un fenomeno, con il lavoro costante di Pioli, e invece Vlahovic ora non sa più giocare a calcio. Non riesco a capire come gioca oggi".

Sull'Inter: "Dal derby in poi l'Inter ha avuto grosse difficoltà e tutti hanno responsabilità. Comunque non è finita, anche se ieri il Milan ha messo un tassello importante. Ora ci sarà l'Atalanta e per il Milan non sarà facile. Se dovesse perdere, l'Inter deve mangiarsi le mani. Mi ha fatto strano che nel momento di assenza di Brozovic non è riuscito a trovare alternative".

Se Dybala deve giocare titolare nella finale di Coppa Italia: "E' capire che strategia farà la Juventus, che squadra presenterà. Non si capisce ancora che idea mettere in campo. Tridente? Con una certa idea di gioco sì, Dybala e Morata sulle linee laterali no però. Dybala va fatto giocare dove rende al meglio. 4-3-1-2? Può darsi ma ci ha lavorato durante l'anno Allegri? L'Allegri di oggi non è quello di Cagliari o del primo Milan, dove aveva un rombo che viaggiava a grandi ritmi. Spero arrivi una crescita, ma con l'Inter non so che strategia sarà".

Su Luis Alberto alla Juve: "Tra lui e Milinkovic scelgo il secondo, perché ha forza, qualità, gol, che serve in un centrocampo come quello della Juve che non segna. Ma non so se può prenderlo a certe cifre".