Sugoni: “Ziyech favorevole al trasferimento al Milan. Ecco come prenderlo!”

Alessandro Sugoni ha commentato i possibili colpi di mercato del Milan e i rinnovi di Maldini e Massara. Ecco le sue parole.

Redazione Il Milanista

Alessandro Sugoni ha preso la parola su Sky Sport 24 e ha commentato i temi del giorno sul calciomercato estivo del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui rinnovi di Maldini e Massara: “Non è una sorpresa, né una cosa inattesa: dopo il suo compleanno (di Maldini), domani o nelle prossime ore, arriverà questa famosa firma sul contratto per lui e Frederic Massara. Il contratto è in scadenza giovedì 30, questa sarà la settimana dei rinnovi: in particolare domani dovrebbe essere il giorno giusto. Arriverà anche questa ufficializzazione”.

Sugoni ha poi commentato l’interesse dei rossoneri per Ziyech e sulla trattativa ha detto: “C’è la disponibilità del giocatore a venire al Milan, ma non si è ancora entrati nella fase calda della trattativa. Lui guadagna 5 milioni di sterline a stagione, tanti soldi. Inoltre se l’operazione dovesse eventualmente farsi in prestito, con il prestito che è soltanto annuale, non potrebbe usufruire del decreto crescita. Servono due anni di permanenza. Poi bisognerà capire cosa intenderà fare il Chelsea, la speranza è che riservi a Ziyech lo stesso trattamento riservato a Lukaku, cioè che il giocatore può lasciare il club. Il feeling con Tuchel è piuttosto scarso, così come quello di Lukaku. Vedremo se ci saranno le condizioni di andare ad affrontare questa trattativa”.

Sugli altri obiettivi di mercato: “Oltre a Ziyech rimangono anche gli altri nomi, De Ketelaere su tutti. Lui costa intorno ai 25-30 milioni, un investimento piuttosto alto. Per quanto riguarda altri nomi come Zaniolo al momento c’è l’impossibilità di arrivare alle cifre che la Roma chiede. La linea che ha preso il Milan in questo mercato dopo il passaggio di Botman al NewCastle sembra piuttosto chiara: piuttosto che il grande investimento in difesa, con il grande campionato di Kalulu che ha fatto cambiare questa linea, sembra che l’investimento forte possa essere fatto o sulla trequarti, a centro o a destra, o per il centrocampista, per colmare il grande vuoto lasciato da Kessie”.