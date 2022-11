Pioli: “Non importa chi incontreremo agli ottavi. Noi siamo il Milan!”

Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Prime Video dopo il successo del Milan per 4-0 sul Salisburgo.

“Nel primo tempo abbiamo concesso qualcosina ma siamo stati pericolosi. Loro difendevano con una linea molto stretta. Dopo il secondo tempo abbiamo preso ancora più controllo e dominio della partita. secondo me è stata una bellissima partita di Champions con molte occasioni”.

“non ho paura di puntare troppo in alto. Ora ci ributtiamo sul campionato per ripartire dopo il Torino, ma è chiaro che dobbiamo approfittare di queste ultime tre partite per restare vicino al Napoli. Ma noi dobbiamo rimanere ambizioni perché ho dei giocatori forti. Chi arriverà troverà un Milan forte e convinto, ma ora pensiamo al campionato”.