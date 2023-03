Sottil a DAZN: “Tornati sbarazzini, abbiamo vinto con merito”

L'allenatore dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di DAZN, per analizzare il successo per 3-1 ottenuto contro il Milan alla Dacia Arena

Il commento sulla vittoria : "La squadra ha sempre voluto imporre la propria identità di gioco, ha sempre fatto la prestazione. Da Bergamo hanno voluto migliorare alcune situazioni che ci avevano penalizzato, che non ci avevano consentito di portare a casa la vittoria. Dovevamo tornare a essere sbarazzini, per giocarci la nostra partita. Stasera mi sentivo di mettere in campo una formazione tecnica, con due punte che secondo me sono la nostra forza. Ero convinto di queste scelte, così come i ragazzi. Abbiamo battuto con merito il Milan".

Il suo giudizio su Success: "È un gruppo che lavora forte in settimana, chiedo tanto durante gli allenamenti, tutto nasce nel quotidiano. Isaac è un giocatore straordinario, ha una tecnica pazzesca, sa legare il gioco, ci fa salire, fa tanti assist. Stiamo lavorando sul gol, sembra che sia più contento di fare l’assist che di segnare. È un giocatore fantastico. Ci sto provando in tutte le maniere, poi ha qualche problema muscolare, non ho mai visto dei quadricipiti come i suoi. Lo stimolo sul gol, ma a volte mi dice: "Non me la sento di calciare". Allora gli dico di continuare a fare assist".