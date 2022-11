Shevchenko: “Milan gran gruppo. Pioli sta facendo un lavoro incredibile”

Il campionato italiano si è fermato dopo quindici giornate per la pausa Mondiale ed è tempo di primi bilanci. Il Milanha chiuso la prima parte della stagione al secondo posto in classifica con 33 punti. I rossoneri hanno perso un po’ di punti in partite dove potevano fare decisamente meglio e questo ha contribuito a creare il divario con i partenopei primi in classifica. Tuttavia il campionato è ancora lungo e tutto può cambiare.