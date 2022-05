Sconcerti: “Kalulu grande sorpresa. Come sostituto di Kessie…”

Mario Sconcerti ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sugli ottimi giocatori emersi in questa stagione.

Sul mercato Juve e sui tanti parametri zero: "Credo che il parametro zero si sia sviluppato, è diventato un vero e proprio metodo. Lo stanno perseguendo sempre più giocatori e la scelta sta diventando abbastanza ampia. Questo perché il giocatore così fa molti più soldi. Se prima il giocatore prendeva soltanto un ingaggio, ora prende anche una buona-entrata. È stata una invenzione di Raiola e adesso è perseguita da tanti altri. Da un punto di vista tecnico, essendosi allargata permette di avere offerte in più. La cosa importante è salvaguardare la serietà dell'operazione. Ad esempio con Di Maria stanno discutendo la durata del contratto. Prendere un giocatore per un anno non mi sembra una buona impresa. Si può fare un'ottima squadra comunque anche con i parametri zero. Non è detto che siano tutti a fine carriera. La Juve prese Pogba la prima volta a parametro zero, per dire".