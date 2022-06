Scaroni: “Maldini ha incontrato Cardinale. Dal mercato mi aspetto…”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato dell’incontro tra Maldini e Cardinale.

Ringraziamenti a Elliott : "Elliott ha fatto una cavalcata pazzesca. In questi quattro anni abbiamo messo a posto i conti e anche la squadra, tanto che abbiamo vinto lo Scudetto quest'anno. RedBird è un fondo specializzato nello sport e quindi mi aspetto che con loro ci sarà un nuovo balzo in avanti del Milan ".

Il patron rossonero ha poi dato un commento sulla tanto sospirata conferma di Paolo Maldini , direttore tecnico rossonero, all'interno del management del club di Via Aldo Rossi . Scaroni non ha dubbi sulla sua conferma : "Maldini ha parlato con Cardinale. Si sono incontrati, gli ha parlato dei suoi progetti e mi sembra che abbia ottenuto un accordo generale. Mi aspetto che il Milan affronti questo mercato estivo con coraggio".

Non è un segreto ormai che la situazione di stallo va avanti da mesi. Le dichiarazioni del presidente rossonero sono giunte in seguito a quelle rilasciate dal sindaco di Milano Beppe Sala, intervenuto a margine della presentazione di Dropcity. Ecco le parole del primo cittadino: “Sentirò le squadre per capire se hanno cambiato idea o se bisogna proseguire su questa strada. Noi siamo più lenti perché il sistema e le regole pubbliche in Italia ci fanno essere lenti. Però stiamo facendo quanto promesso, tutte le promesse che ho fatto le ho mantenute e stiamo andando avanti”.