Sacchi: “Dybala lo consigliai a Berlusconi. Si troverebbe meglio nel Milan”

Sui problemi che potrebbe avere il Milan dopo aver vinto lo scudetto : “L’avversario più pericoloso per il Milan è... il Milan. Dopo una vittoria tanto bella e clamorosa, la sindrome del successo è sempre dietro l’angolo. Guardate che cosa è successo all’Italia dopo il meraviglioso trionfo all’Europeo. Ci può essere qualcuno che si monta la testa, qualcuno che vola troppo in alto. Il Milan è una squadra ma la gioventù porta spesso a facili entusiasmi e facili depressioni. Dovranno essere bravi i dirigenti e l’allenatore a mantenere quello spirito di gruppo che è stato il primo propellente”.

Come si può evitare questa sindrome del successo : “Con l’intelligenza, l’umiltà, il sacrificio e le regole. Pioli, che è bravo e preparato, dovrà stare molto attento al comportamento dei ragazzi e, alla prima avvisaglia di pericolo, dovrà intervenire. A me capitò di tenere in panchina Van Basten… Nessuno può permettersi di mettere a rischio la forza del gruppo”.

Invece su Dybala ha detto: “Lo consigliai, anni fa, a Berlusconi. Gli suggerii di prendere Sarri e Dybala come campione emergente: non se ne fece nulla. Credo che Dybala si troverebbe più a suo agio nel Milan che nell’Inter: i rossoneri sono già abituati a giocare con la mezzapunta. Però l’argentino dovrà mettersi a disposizione, partecipare alla fase di recupero del pallone e puntare tutto sulla velocità. Il calcio moderno è un calcio di movimento. Staremo a vedere. In ogni caso per questo inizio di stagione io dico: in bocca al lupo, caro giovane Milan!”.