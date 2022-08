Ronaldo: “Curioso di vedere come Ibra tornerà in campo. Sullo scudetto…”

Ronaldo ha rilasciato un’intervista sul campionato italiano e sul ritorno di Ibrahimovic in campo con il Milan.

Redazione Il Milanista

Ronaldo Il Fenomeno ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul ritorno di Romelu Lukaku: "É tornato Lukaku, uno che soprattutto in Italia, come si è visto e come si dice, fa la differenza. È voluto tornare lui, e fortemente: mi sembra già una garanzia, per l’Inter. Adesso deve ritrovare la condizione migliore. Capello dice che al Real pesavo dieci chili in più? Non credo che Lukaku mi vorrà imitare: sa che deve farsi perdonare quell’addio e che all’Inter serve il giocatore che sapeva trascinarla, anche fisicamente".

Sulle favorite per la vittoria dello scudetto: "Tra Inter e Juve sarà una bella lotta. Io non vedo questo Milan favorito, anche se chi vince lo scudetto non si può mai considerare fuori dalla corsa. L’Inter poteva vincere già l’anno scorso, la Juve non può permettersi un altro anno sbagliato. Il Milan ha una base fatta di giocatori e di un’idea di gioco”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra è un regalo che il Milan può farsi ad un certo punto della stagione. Ma credo che il primo ad essere curioso di vedere come tornerà sia proprio lui. Io quando combattevo con il ginocchio ogni tanto mi chiedevo: Come sarà tornare?”.

Sul perché i nerazzurri possono vincere il tricolore: "Perché poteva vincere lo scudetto già l’anno scorso, diciamo pure che ad un certo punto l’aveva praticamente vinto.. Perché Lukaku e Lautaro possono essere una coppia quasi perfetta, e si è visto anche questo. Tanto feeling, tanti gol: cose che fanno bene ad una squadra".

Se avrebbero vinto lo scudetto lo scorso anno con Lukaku: “Non sono un indovino, ma ci sta. L’Inter ha perso lo scudetto perdendo il derby e gestendo male gli unici due mesi di difficoltà della stagione: è in quei momenti che ti serve coraggio, vincere partite complicate invece di pareggiarle. Ti serve aggrapparti a qualcuno: aggrapparsi a uno grosso come Lukaku è più facile".