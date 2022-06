Ricci: “Asensio perfetto per il Milan. Asse con il Real? Maldini uomo chiave”

Filippo Maria Ricci ha rilasciato un’intervista sull’avvicinamento di Asensio al Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Filippo Maria Ricci, corrispondente per la Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milannews.it per parlare del mercato del Milan. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

Sull’accostamento Asensio-Milan: “È una scelta giusta e mirata sotto tanti punti di vista. Asensio ha il contratto in scadenza da un anno e il Real è molto rigido in materia di rinnovi e di mercato. Lo abbiamo visto con Sergio Ramos e Marcelo a cui non è stata fatta nessuna proposta particolare. Se gli è stato offerto di rinnovare alle stesse condizioni è giusto che il calciatore ci pensi anche perché non mi sembra che ci sia grande paura di perderlo in casa merengues”.

Se può arrivare a Milano: “Sì, diciamo che la pista potrebbe essere calda. Chiaro che la differenza la faranno i soldi e le condizioni sono ancora da decifrare. Si balla tra venti e trenta milioni, non parliamo di calciatori fondamentali per cui il Real alzerebbe muri ma non si può neanche pensare che possa essere necessariamente svenduto. A fronte di un’offerta giusta potrebbe partire”.

Se è adatto al gioco di Pioli: “Alla perfezione, è perfetto sia per partire dalla destra nei tre trequartisti o per giocare da dieci puro dietro la punta. Io tenderei a preferirlo largo perché ha una grande capacità di rientrare e calciare. Stilisticamente parliamo di un elemento efficace, un calciatore di livello ed esperienza. Quest’anno è stato sempre in ballottaggio con Rodrygo ma il livello del Real Madrid è stato talmente alto che alcune valutazioni lasciano il tempo che trovano. Prendere un giocatore di questo tipo, anche che non sia un titolare fisso, può essere considerato un colpo importante. Trovando continuità può garantire un upgrade importante alla squadra che lo prenderà. Andrà visto anche l’ambientamento, non sempre chi fa bene in Liga poi si ripete in Serie A e viceversa. Guardate Luis Alberto e Banega, ad esempio, casi diversi che confermano questa incognita”.

Se può tornare l’asse Milan–Real Madrid: “Ritengo sia un percorso plausibile. Paolo Maldini è l’uomo chiave. Florentino Perez ha enorme rispetto della leggenda e del campione. Alcuni aspetti fanno la differenza nell’ottica Real”.