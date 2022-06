Ramaccioni: “Servono 2/3 top player per essere competitivi in Champions!”

Silvano Ramaccioni ha rilasciato un’intervista sul mercato del Milan e sui nomi emersi in queste ore. Ecco le sue parole.

Sulla nuova proprietà del Milan : "Dico subito che sulla nuova proprietà sono un po' digiuno nel senso che non ho un concetto preciso di quel che vorranno fare. Sento parlare di investimenti sui giovani talenti e sono certamente cose belle, ma occorre vedere poi la realtà dei fatti. Sono rimasto un po' deluso da Elliot perchè è vero che ha preso il club gioco-forza perchè i cinesi non pagavano, ma il Milan è arrivato secondo e primo e poteva avere un occhio di riguardo maggiore. Spero che la nuova proprietà sia adeguata alla storia del Milan".

Sul nome di Zaniolo emerso in queste ore e associato al Milan ha detto: “ Sulla carta è da Milan, per quel che ha fatto vedere fino ad oggi. Aspettiamo: pare che possa essere confermato Maldini e questa è una buona notizia, ha fatto molto bene. E anche Massara ha lavorato in modo egregio in questi anni ed è arrivato in un club dove può mettere a frutto l'esperienza che ha assimilato fin da quando faceva l'assistente a Palermo".

Su quello che serve al Milan per essere competitivo anche in Champions League: "Due, tre top players, non mi chieda i nomi però in Champions senza questi giocatori non sei competitivo. Top players con gran capacità e grande esperienza del torneo. Purtroppo con i giovani la Champions si può giocare ma non a lungo".