Pioli a MTV: “Avversario solido. Siamo pronti per questa partita”

Sulla gara: “Abbiamo fatto esperienza, quanto siamo cresciuti lo dobbiamo dimostrare. Abbiamo una partita importante da affrontare contro un avversario solido non facile da superare. Siamo il Milan e arriviamo bene a questa partita, sapevamo ci fossero tante partite. Anche i nuovi si stanno inserendo bene, abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. Credo che in questo momento le energie fisiche e mentali ci siano. Siamo sicuramente pronti”.

Sull'avversario : "È una squadra che non perde da tanto tempo in campionato e che ha battuto una delle favorite per la vittoria della Champions. Ha degli obiettivi molto chiari, una fase difensiva molto compatta e intensa. È una squadra che ha delle qualità e delle belle caratteristiche".

Sui tifosi : "I nostri tifosi sono unici, l’aria che si respira a San Siro è elettrizzante ed energica. Cercheremo di approfittare di questa situazione per cercare di mettere in campo la miglior prestazione possibile”.

Ai microfoni di Sky ha continuato a parlare dei tifosi : "E' un orgoglio e un onore rappresentare questo club in Champions. Dovremo mettere in campo la nostra migliore prestazione possibile. Servirà una prestazione di alto livello".

Sul Diaz: "Per due motivi: uno perchè penso che la Dinamo ci aspetterà e Brahim con la sua rapidità piò esserci utile. E poi non ho attaccanti in panchina e De Ketelaere può essere buono per cambiare qualcosa in avanti durante la gara".