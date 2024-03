Pioli: “Grande gruppo, Sarri mi ha detto questo sull’espulsione di Pellegrini…”

Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Lazio e Milan

Giulia Benedetti Redattore 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 23:34)

Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita di Lazio-Milan. Sulla gara: "È stata una partita nervosa, fallosa. Nel primo tempo abbiamo avuto poco ritmo, dovevamo avere più velocità nel giro palla e più profondità. È stata una partita equilibrata, con poche occasioni. Nel secondo tempo siamo partiti meglio e abbiamo sfruttato gli errori della Lazio"

Sulle parole di Sarri dopo l'espulsione di Pellegrini: "Mi ha detto 'La palla stava per uscire'. Ma l'arbitro non ha fischiato. Pulisic è un giocatore corretto, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo buttare noi fuori il pallone, se questa era la loro volontà dovevano farla loro".

Commento alla gara: "Avevamo preparato che le nostre mezzali scalassero un po' più sulle fasce per andare in superiorità numerica: a destra lo abbiamo fatto bene, a sinistra Loftus-Cheek è stato un po' troppo dentro al campo. Poi in 10 vs 11 era giusto aggiungere un'altra punta".

Nessun gol in trasferta: "Non prendere gol era importante per noi, avendone subiti troppi nelle ultime trasferte pur non concedendo chissà quanto. Abbiamo le qualità per segnare, abbiamo qualità nei titolari e in chi subentra. Quando chi entra si fa trovare pronto l'allenatore è soddisfatto. Merito della professionalità di questi ragazzi e della voglia di fare bene".

Su Leao: "Sì, ma l'abbiamo trovato poche volte... Theo poteva servirlo di più nel primo tempo, ma lui è sempre stato pronto quando serviva".

Sull'Europa League: "Obiettivo confermare o migliorare il terzo posto in classifica: la vittoria di oggi potrebbe farci allungare, provando poi a prendere la Juve. Grande concentrazione per lo Slavia Praga, che è un'ottima squadra. L'Europa League è un nostro obiettivo".

Sulle parole di Cardinale: "Vivo la situazione con grande concentrazione su ciò che stiamo facendo per provare a rendere questa stagione positiva, siamo concentrati sul fare il meglio possibile. Le parole della proprietà non le ho mai commentate: in quanto tale, la proprietà ha il diritto e il dovere di fare le proprie valutazioni".

Sul gruppo: "Non è mai mancato atteggiamento, sfiducia o gelosie nel gruppo: questo è un grande gruppo. Se perderemo le partite, non sarà per mancanza di compattezza o di sintonia nel gruppo".

Su Ibrahimovic: "È strano ora con Zlatan. È stato un mio giocatore e un compagno fino a poco tempo fa. Si sta calando con grande passione e competenza nel nuovo ruolo, ci fa piacere che sia vicino a noi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.