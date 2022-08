Pioli a DAZN: “De Ketelaere ci darà una mano. Spero nel recupero di Kjaer”

Sui cambi: "Non li ho cambiati per prestazioni insufficienti, ma perché ho giocatori forti. 60 minuti alla seconda di campionato con questa intensità e hanno fatto bene. Messias ha fatto una partita eccellente, Rafa ha strappato anche se vorrei entrasse più l'area. La prestazione mi è piaciuta, l'Atalanta ha fatto due tiri in porta: vuol dire che abbiamo fatto una grande gara in entrambe le fasi".