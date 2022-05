Pioli a Dazn: “Innamorato dei miei uomini. Pensiamo già alla prossima!”

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei rossoneri.

Sulla squadra: "Sono molto innamorato dei miei giocatori. So quello che ci stanno mettendo e qual è stato il nostro percorso. Sono soddisfatto per la vittoria di oggi, ma pensiamo già alla prossima che sarà complicata".

Sullo spirito del Milan: "Il coraggio e il credere deriva dalle tue esperienze. Oggi siamo andati sotto nonostante fossimo partiti bene, ma noi crediamo in noi e passo dopo passo stiamo superando tutti gli ostacoli. Dobbiamo continuare così".

Sulla prossima partita: "All'andata contro l'Atalanta, per i primi 70-80 minuti, forse abbiamo fatto una delle nostre partite migliori. Loro sono forti, sono una squadar simile al Verona in fase difensiva. Vedremo come prepararla".