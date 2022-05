Pato: “Non mi immagino un Milan senza Maldini. Leao top player”

Alexandre Pato ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport per commentare il Milan e le parole di Maldini.

Sulle parole di Maldini : "Che cosa succederà a Maldini? Io sono in America (Orlando) e faccio fatica a interpretare le situazioni. Ma una cosa posso dirla: difficilmente gli americani entrano in una società e cambiano le cose che funzionano. Paolo è una bandiera, ma è anche il dirigente che ha dimostrato di saper gestire il gruppo. È un elemento importante anche adesso, non è soltanto l’uomo che ha fatto la storia del Milan. Quelli che fanno la storia ricevono rispetto, però Paolo adesso è più di questo perché ha dimostrato di essere al top anche nel suo nuovo ruolo. E non credo che la nuova proprietà vorrà privarsene, non mi immagino proprio un Milan senza Maldini”.

Sulla crescita di Rafael Leao: "E bastava un po' di fiducia a Rafael Leao, perché potrà diventare un campione, un top player e in parte lo è già. Ha tutto quello che serve, ma i paragoni non fanno mai bene a nessuno, soprattutto ai giocatori giovani. Ha al suo fianco personaggi come Giroud e Ibra che aiutano a crescere. Oggi tifo per Maldini e per tutti gli altri: deve restare Ibra e Giroud è un attaccante top. Il Milan è tornato a essere un grande club. Non immagino situazione più bella per un nuovo proprietario che entra".