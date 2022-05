Pappadà: “Scudetto? Milan favorito, ma attenzione alla gara di domenica”

Il responsabile della scelta dei cronisti per Helbiz ha rilasciato un’intervista sulla lotta scudetto e sulle possibilità del Milan.

Redazione Il Milanista

Raffaele Pappadà, responsabile della scelta dei cronisti per Helbiz e commentatore della Finale di Coppa Italia, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com sulla Serie A e sulla lotta scudetto. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla Finale di Coppa Italia: "Un derby d'Italia non è mai normale. Il fatto che ci siano queste due squadre aiuta, è come se si fermasse il tempo se si gioca Inter-Juventus, vale una intera stagione. Soprattutto perché l'Inter è dietro il Milan, mentre la Juve non ha vinto nulla e c'è del malumore intorno ad Allegri. Conosciamo tutti il mood, se vincesse la Coppa qualcosa cambierebbe. Invece per l'Inter è l'obiettivo minimo, c'è svantaggio nei confronti del Milan. Mi sembra che per i tifosi interisti la finale di Coppa sia diventata la partita".

Se l'Atalanta può fermare il Milan: "Ne parlavo con altri colleghi, la possibilità c'è. L'Atalanta non mi sembra una squadra morta, ieri ha battagliato, ha dei valori. Non è una partita dall'esito scontato, perché il Milan in casa ha qualche problema in più, soffre la pressione, il fatto di dovere fare la partita. Però nemmeno quella di Cagliari è una sfida scontata. L'Inter ha prima la Juventus e poi questa gara, c'è differenza tecnica fra le due squadre. Posso dire però che sia il finale di campionato più bello degli ultimi anni".

Come quello che finì il 5 maggio? "Non vorrei fare rapporti, visto che sono passati vent'anni. C'è però un qualcosa che me lo ricorda. La cosa bella della A, come è successo per la B, è che si decide tutto alla fine. Chi va in Europa League, chi vince lo Scudetto, chi retrocede. Lì successe più o meno la stessa cosa".

Su come lavora la Lega Serie A: "Realizziamo il commento di tutte le partite per il world feed, tutti i paesi esteri che acquistano possono avere le azioni salienti con il commento in inglese. È gestito tutto dal Lissone, sopra la sala Var. Abbiamo anche la lingua araba per Nord Africa e Medio Oriente. Inoltre c'è la lingua italiana, con il commento per gli italiani all'estero, come succede in Svizzera".