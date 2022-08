Pancaro: “Pioli instaura rapporto di empatia con i giocatori, poi li valorizza”

Tra cinque giorni il Milan si troverà in campo a San Siro per affrontare l’Udinese per la prima giornata di campionato. Gli uomini di Pioli si sono allenati a lungo durante l’estate per non perdere la propria condizione fisica e le proprie idee, che hanno permesso ai rossoneri di vincere il tricolore. I Campioni d’Italia proveranno a battere ancora una volta le avversarie e a conquistare lo scudetto per il secondo anno di fila, anche se non sarà semplice. Proprio dei meneghini ha parlato Giuseppe Pancaro, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW. Ecco le dichiarazioni dell’ex calciatore: