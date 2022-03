Pancaro: “Milan da prendere come modello. Fossi Kessie non andrei via”

L’ex difensore del Milan ha parlato del periodo dei rossoneri e della questione legata a Franck Kessie. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Torna la Serie A con la 28esima giornata di campionato. Il Milanè chiamato a scendere in campo al Maradona per l’attesissimo big match contro i partenopei. Tutte e due le squadre vogliono disputare una gara perfetta, per conquistare punti essenziali per la classifica. Nessuna formazione può sbagliare, soprattutto dopo la sonora vittoria di ieri sera dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno sconfitto per cinque reti a zero i granata e si sono portati così in vetta alla classifica. I nerazzurri però si trovano a una sola lunghezza in più rispetto ai partenopei e ai rossoneri. Per tale motivo domani sera tutto potrebbe nuovamente cambiare.

Proprio della gara di Napoli ha parlato Giuseppe Pancaro. L’ex giocatore del Milan è intervenuto ieri nella trasmissione Stadio Aperto di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara di domani sera, importantissima per il proseguo del campionato per entrambe le formazioni: "Napoli-Milan vale tantissimo per tutte e due le squadre. Oltre ai tre punti c’è anche l’aspetto psicologico da considerare. Il Milan sta facendo un gran lavoro, è da prendere come modello per la programmazione fatta sia sul mercato che sul campo con Pioli. Credo che per questo il Milan parta con un po’ di vantaggio, anche se il Napoli gioca in casa”.

L’ex difensore ha poi concluso il discorso parlando del caso Kessié: "Secondo me, per quanto fatto in generale, Maldini e gli altri dirigenti sono da prendere da esempio. La realtà è anche che il Milan non può permettersi di promettere grossi stipendi ai propri calciatori, per questo do ancora più valore a quello che sta facendo. Non giudico la volontà di Kessie di andare in una realtà più competitiva, io se fossi in lui non andrei però via da una realtà del genere”.