Padovan: “Dieci passi indietro per il Milan. Errore imperdonabile!”

Giancarlo Padovan ha commentato la brutta prestazione di ieri sera del Milan. Ecco le sue dichiarazioni a Sky.

Redazione Il Milanista

Quella di ieri sera è stata una serata decisamente nefasta per il Milan, che è uscito dall’Arechi con un punto. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e sa più di sconfitta. Il Milan era riuscito a sbloccare subito la partita grazie al gol di Messias dopo 5’. Il pareggio dei granata è giunto alla mezz’ora di gioco, con i padroni di casa che sono addirittura passati in vantaggio al 72esimo. I rossoneri sono riusciti a pareggiare la gara con Rebic al 77’, evitando di uscire dal campo senza punti.

Gli uomini di Piolihanno sprecato un’occasione d’oro. C’era la possibilità di allungare ancora di più sui rivali nerazzurri e invece i diavoli sono stati fermati dall’ultima in classifica. C’è grande rammarico per il risultato, ma soprattutto per la prestazione decisamente insufficiente. All’Arechi si è visto il peggior Milan della stagione, lento, distratto e lezioso. Mister Pioli dovrà lavorare molto bene nei prossimi giorni per risolvere le evidenti lacune e per non abbattere l’umore dei giocatori. La possibilità di rialzarsi ci sarà già venerdì sera, nella gara contro l’Udinese.

Proprio della brutta prestazione del Milan ha parlato Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky Sport: “Sono tre, anzi, dieci passi indietro del Milan. I due punti di ieri e i tre dello Spezia, fanno perdere molto probabilmente il primo posto, vedremo l’Inter, ma anche lo scudetto. Questi punti servivano al Milan per mettere pressione all’Inter anche vista la partita da recuperare dei nerazzurri. Invece non gli ha messo pressione, ha dato prova di immaturità e di superficialità in alcuni giocatori. A mio giudizio sarà un risultato che peserà nel rendiconto finale, siamo in una fase decisiva e il Milan ha fatto un errore grossolano e imperdonabile. Già domani il Napoli può raggiungerlo, oggi l’Inter può sorpassarlo e andrebbe 1 punto avanti + 3 potenziali e andare in fuga. Il Milan in questa fase decisiva ha fatto un errore imperdonabile. Con i 5 punti persi il Milan sarebbe in fuga”.