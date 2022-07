Onofri: “Milan, De Ketelaere profilo giusto. Per Leao necessario uno sforzo”

Claudio Onofri ha rilasciato un’intervista sul calciomercato del Milan e sui possibili acquisti dei rossoneri.

Redazione Il Milanista

Mister Claudio Onofri è intervenuto durante la trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, e ha parlato del mercato del Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

Sul ritardo del Milan nel fare gli acquisti: "E' uno sport di squadra e ci sono mille cose che devono portare una squadra a certi livelli. Quanti avrebbero detto lo scorso anno che avrebbe vinto il campionato? Io lo avrei messo tra le prime 4 ma non certamente campione. E' stato bravo Pioli e i ragazzi a recepire. Il mercato serve per rinforzati ed è normale che i tifosi si aspettino qualcosa d'importante, ma c'è un modo di intraprendere il mercato che poi ti porta ad essere protagonista. Non è solo importante spendere soldi, ma anche saper far rendere quegli acquisti e il Milan lo ha dimostrato".

Sulla Serie A che vuole inserire il salary cap per sistemare i conti: "Il PSG quanti soldi ha speso ma quanto ha vinto in Europa? Devi saper spendere. E' un caposaldo per rimettere a posto i conti ma non basta per riportarci ai vertici del calcio mondiale. Sono tante cose che vanno riviste, dall'impiego dei giocatori delle giovanili, investire in questo settore e non solo".

Su De Ketelaere: "Sarebbe ideale per lo schema del Milan. In Belgio ci sono squadre che hanno saputo offrire tanti talenti, sono club che pensano in prospettiva. Lui viene al Milan per fare il titolare, è veramente un buon giocatore. Come lo vedrei nel modulo di Pioli? La dimensione del calcio belga non è che sia troppo differente dal nostro. E' un centrocampista offensivo che va messo dietro le due punte o dietro una punta sola. Sa fare assist, dribblare, dal punto di vista tecnico è un profilo adattissimo al Milan e pronto per un palcoscenico del genere".

Su Leao e sul rinnovo in bilico: "Il Milan faccia uno sforzo e risparmi per qualcun altro. Non me lo aspettavo così, è davvero forte. Bisogna tenerlo".

Su Ibrahimovic: "La conferma al Milan è dovuta a un carisma e a un attaccamento della maglia che ha dimostrato in più occasioni. Sarà pronto a gennaio? Va bene, io spero che non smetta mai".