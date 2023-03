Marchetti: “Futuro Maignan? Il Milan può stare tranquillo. Ad oggi…”

Luca Marchetti ha rilasciato un’intervista nella quale ha commentato se il futuro di Maignan sarà ancora con il Milan

Redazione Il Milanista

La Serie A è pronta a tornare in campo dopo la pausa delle Nazionali. Proprio del campionato italiano ha parlato Luca Marchetti ai microfoni di TMW. Il giornalista ha sottolineato come il nostro sia diventato un campionato di passaggio: “Sicuro non ci può stare nessuno, il problema tra virgolette è che da un po’ di tempo la Serie A è diventato un campionato di transizione. Non appena un giocatore emerge diventa oggetto di mercato”.

Sul futuro di Maignan: “Maignan arrivò al Milan in sostituzione di Donnarumma e un giocatore del genere può rappresentare una maxi-plusvalenza. Bisognerà però vedere chi ha effettivamente bisogno di un portiere, non è un mercato semplice perché è un ruolo che ha bisogno di stabilità e continuità. Detto questo, ad oggi non mi risultano interessamenti su Maignan. Al momento il Milan può rimanere tranquillo”.

Su Conte e Retegui: “Conte? Non so se le italiane sono pronte a prenderlo a livello economico. Da capire intanto il domino e i progetti che si realizzeranno il prossimo anno. Retegui? È una delle conseguenze positive delle convocazioni di Mancini. L’Inter si è mossa da più tempo su di lui, ma non significa che chiuderà subito. Il suo cartellino è frazionato tra Tigre e Boca, se prima ci volessero 5 milioni ora ce ne vogliono 15-20. Dodici mesi fa poteva permetterti un prezzo diverso. Qualcuno lo aveva proposto negli anni passati”.