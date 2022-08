Marchetti: “De Ketelaere ha talento. Il mercato del Milan non è finito”

Luca Marchetti ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato del Milan e sul tanto atteso arrivo di Charles De Ketelaere.

Redazione Il Milanista

Il campionato è ormai alle porte e le varie squadre si stanno rafforzando per non arrivare impreparate all’inizio della nuova stagione. Tra di esse c’è il Milan, che proprio in giornata chiuderà l’affare De Ketelaere. Il belga è arrivato infatti a Milano dove sta svolgendo le visite mediche di rito e proprio in serata dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Del calciomercato dei Diavoli e delle avversarie ha parlato Luca Marchetti, che ha preso la parola ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni:

Su De Ketelaere finalmente arrivato a Milano: "Il giocatore abbiamo imparato a conoscerlo in questi mesi di trattativa, ha grande qualità e linee di passaggio intelligenti. Può giocare anche da seconda punta, stiamo parlando di un talento e il Milan ci spende compresi i bonus 35 milioni. È stata una trattativa lunga perché il Milan ha dei paletti economici da rispettare, i rossoneri però volevano rinforzarsi sulla trequarti e ha individuato in De Ketelaere il giocatore su cui puntare. Il mercato rossonero però non finisce qui, su Renato Sanches è corsa a due con il PSG e in questo momento per la difesa Diallo ha superato Tanganga. Bisognerà poi vedere se si cercherà un vice Theo Hernandez".

Invece sul mercato dei nerazzurri ha detto: "I nerazzurri giocano in difesa ora, l’uscita di Sanchez era prevista e si è discusso in queste settimane per capire quale dovesse essere la buonuscita. Ora hanno la necessità di capire quanto possono offrire le pretendenti per Skriniar e Dumfries, ma la volontà è quella di tenere entrambi. Si valutano le cessioni di Casadei e Pinamonti, ma l’Inter non vuole perdere il controllo sui due giovani, specialmente su Casadei. Il club sta lavorando sulle cessioni, o meglio sull’evitare le cessioni dei big. Numericamente i nerazzurri sono al completo, con gli innesti di Onana, Lukaku, Bellanova e Mkhitaryan si sono rinforzati rispetto allo scorso anno".