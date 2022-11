Maldini: “Questo è solo l’inizio! Dobbiamo riportare il Milan dove merita”

Paolo Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Prime Video nel post partita di Milan-Salisburgo.

Ecco le sue dichiarazioni:

“noi dobbiamo essere ambiziosi. Siamo molto contenti di questo risultato, questa sera iniziamo a parlare di qualcosa di serio”.

“siamo partita quattro anni fa con questi giocatori. Il vero cambio c’è stato nel 2019, ci siamo posti degli obiettivi da allora. L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto ma ora dobbiamo fare ancora di più per far sì che il Milan torni ai livelli che gli competono”.

“Sono venuto su subito, non ho visto come stanno festeggiando i giocatori. Siamo tutti felici, contenti del risultato ma siamo molto più maturi di due anni fa e lo stiamo vivendo di più con i piedi per terra. Due anni fa avremmo festeggiato di più, ora siamo più maturi”.

“era giusto far uscire la notizia del rinnovo di Pioli prima di questa partita perché la sua permanenza non è in discussione. Se fosse andata bene o male questa partita, noi avremmo comunque rinnovato Pioli fino al 2025 perché vogliamo continuare con lui”.

“io sono affamato e mi piace vedere questa cosa nei ragazzi e nel gruppo squadra. Dobbiamo essere lì. Lo scudetto che abbiamo vinto è la dimostrazione che tutti hanno fatto il possibile per ottenere quel risultato ed è quello che vogliamo fare anche in Champions League”.

“Sono provato ma sono molto contento. È normale che ci sia molta tensione per queste partite ma è giusto così. Questo è un inizio. Non si deve mai dimenticare cosa ha dimostrato questo club nel mondo del calcio, non dobbiamo accontentarci”.