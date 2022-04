Lentini: “Questa sera tante trappole, ma il Milan deve fare bottino pieno”

Gianluigi Lentini ha rilasciato un’intervista sulla partita di questa sera tra il Torino e il Milan. Ecco le parole dell’ex giocatore.

Sulle trappole che il Milan troverà in casa del Torino: "Sarà una notte con tantissime trappole. Il Milan ha già perso punti che non avrebbe dovuto, come nel pari con il Bologna. Stavolta ha in gioco una posta in palio fondamentale: non avendo un calendario più agevole di Napoli e Inter, dovrà fare sempre bottino pieno per puntare al tricolore. Ha solo un risultato: deve vincere per sognare. Però contro il Toro sarà difficile, perché in casa e contro le grandi è una squadra davvero forte e ostica".