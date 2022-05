Leao: “Qui mi sento a casa. Voci sul Real? Sono molto felice, ma…”

Rafael Leao ha rilasciato un’intervista dal ritiro del Portogallo sulla vittoria del Milan e sul futuro. Ecco le parole.

Se il Milan quest’anno ha vinto lo scudetto, gran parte del merito è di Rafael Leao. Senza il portoghese in rosa, infatti, la stagione non sarebbe andata nello stesso modo. Il numero 17 è esploso sotto l’ala di Pioli, guidando i compagni verso la conquista del 19esimo scudetto della storia del Milan. Proprio nell’ultima gara di campionato, ha realizzato tre assist al bacio che hanno portato al successo dei diavoli. Stagione da urlo per il 22enne, che ha collezionato 11 reti e 10 assist in 34 partite di campionato. Proprio l’attaccante rossonero ha rilasciato un’intervista dal ritiro del Portogallo, riportata da A Bola. Leggiamo di seguito le sue dichiarazioni:

Sui complimenti ricevuti da Maldini e sul suo futuro al Milan Leao ha dichiarato: "Sono al Milan, ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste parole. Mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale".

Sulle voci di mercato circa un interessamento da parte del Real Madrid ha detto: “Le voci sul Real e sul mio futuro? Mi rendono felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza. Per quanto riguarda la mia evoluzione, ho lasciato lo Sporting giovane e sono andato al Lille. La gente potrebbe non saperlo, ma la Ligue 1 è un campionato forte, mi sono evoluto".

Ora l’attaccante rossonero si sente decisamente più maturo: "Due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro. Voglio essere un punto di riferimento nel mio club e in nazionale… il punto più alto è, ad esempio, vincere un Mondiale".