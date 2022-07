Jacobelli: “Milan, giusto puntare su giocatori giovani e ricchi di talento”

Sulla situazione Dybala ha concluso: “Qual è la remora che ha indotto i bianconeri a chiudere il rapporto con Dybala dopo 7 stagioni insieme? La discontinuità di rendimento, soprattutto nelle ultime stagioni. Ma certamente non per colpa di Dybala, che tra Covid, infortuni muscolari, ricadute e altro non ha potuto rendere come aveva reso nei campionati precedenti. Penso che la logica del Milan sia molto razionale, poi come sempre sarà il campo a dare ragione o torto alle scelte che sono state fatte; sinora, in questi due anni e mezzo, abbiamo visto che quelle compiute dai dirigenti rossoneri siano state scelte felici e quindi per fortuna, e dico per fortuna, Maldini e Massara, dopo un iter laborioso, sono stati confermati alla guida delle operazioni di mercato della società rossonera”.